Frigideira pega fogo após distração de MC Bin Laden - Reprodução / TV Globo

Frigideira pega fogo após distração de MC Bin LadenReprodução / TV Globo

Publicado 24/03/2024 14:31

Rio - MC Bin Laden e alguns brothers que estavam nas cozinhas do 'Big Brother Brasil 24' tomaram um susto na manhã deste domingo (24). Enquanto preparava seu café da manhã, o cantor colocou uma frigideira com azeite para esquentar, se distraiu com o pão e não percebeu quando a panela pegou fogo.

fotogaleria

"Ê, pegou fogo, pegou fogo, mano!", gritou Davi da cozinha da Xepa quando as chamas subiram no Vip e os dois correram para apagar o fogo. O motorista de aplicativo pegou a frigideira, levou para a pia e jogou água para cessar as chamas.

Alane e Beatriz, que estavam sentadas na Xepa, junto com Matteus, se assustaram com o fogo. "Meu Deus", exclamou a primeira. "Eita, peste", disse a segunda quando Davi passou com a frigideira em chamas.

"Como isso aconteceu?", perguntou Alane. "O óleo", respondeu Matteus. "O óleo sozinho pegou fogo?", questionou ela. "É, em temperatura muito alta, ele entra em combustão, eu acho", tentou explicar o gaúcho.

Mais tarde, Giovanna e MC Bin Laden conversavam na cozinha quando o brother contou para a sister o que aconteceu. "Você comeu? O que você comeu?", perguntou a mineira. "Ovo e dois pães, na verdade, dois mistos-quentes. Quase botei fogo na casa", disse o artista.

Giovanna também se assustou e perguntou o motivo. "Porque fui deixar a panela ali com azeite e vim fazer os pães, aí, subiu o maior 'fogão'. Aí, o Davi pegou e jogou ali na pia", respondeu Bin.

"Que negação, hein?! Sua mãe, uma hora dessa...", brincou a mineira. "Minha mãe deve estar falando 'eu avisei', uma hora dessa, 'levaram porque quiseram'. Minha mãe deve tá falando isso, minha tia também. Quase uma vez chamaram o bombeiro, criaram uma situação, mas era só uma fumaça da panela lá", respondeu o funkeiro.