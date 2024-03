Alane opina sobre relação de Isabelle e Matteus no BBB 24 - Reprodução

Publicado 23/03/2024 21:05 | Atualizado 23/03/2024 21:06

Rio - Alane opinou, neste sábado (23), sobre a relação de Isabelle e Matteus no "BBB 24", da TV Globo. Em conversa com os brothers, a sister revelou que acha os dois "bonitinhos", sugerindo um possível casal. A dançarina também relembrou o envolvimento de Alegrete com Anny e demonstrou preocupação com reação da amiga após sua fala.

"Quando eu vejo vocês, eu acho bonitinho. E é só isso. Eu acho bonitinho. Você pode não ter essa intenção com ele e você pode não ter essa intenção com ela, mas por vocês serem meus amigos, eu achei interessante falar", afirmou.

Em seguida, a sister relembrou o antigo relacionamento de Alegrete com Anny e se preocupou com a reação da amiga após sua fala. "Mas também com muito respeito à Anny, que eu não sei nem se ela pode ficar com raiva de mim de me ouvir falando um negócio desse, entendeu?", começou.

"Torço muito por ti [Matteus] e pela Anny também, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está em um jogo que tudo acaba sendo mais intenso aqui, então não sei se por tudo ser mais intenso, eu tenho essa visão. Eu acho muito bonitinho", ressaltou.

