Raquele conta que não foi convidada para participar do Domingão do Huck, da TV Globo - Reprodução

Raquele conta que não foi convidada para participar do Domingão do Huck, da TV GloboReprodução

Publicado 24/03/2024 22:00 | Atualizado 24/03/2024 22:00

Rio - Raquele utilizou as redes sociais, neste domingo (24), para revelar que não foi convidada para participar do "Domingão do Huck", da TV Globo. O programa costuma receber o último eliminado do "BBB 24" mas, desta vez, exibiu apenas um quadro sobre a doceira, sem a presença dela.

fotogaleria

"Eu estava vendo o quadro do Luciano Huck e já tem bastante gente perguntando e já deixando bem claro aqui para vocês, eu não fui convidada para participar do programa, tá bom? Por mais que lá no final ficou parecendo que eu não quis ir mas, na verdade, o convite nunca chegou para mim. Não estava na minha agenda eu participar do programa. Então, para vocês que estavam na dúvida, eu não fui convidada, tá bom? Eu não deixei de ir porque eu não quis, é porque realmente eu não fui convidada", disse.

Em seguida, Raquele mandou um recado para Luciano Huck, afirmando que gostaria de participar do programa. "Então, Luciano Huck, quando a proposta surgir, o convite chegar, claro e óbvio, com certeza vai ser um prazer fazer parte do programa, até porque eu sou super fã do seu trabalho, do seu programa, gosto muito, admiro muito", ressaltou.

A doceira ainda admitiu que ficou chateada com as brincadeiras chamando ela de planta. "Também gente, fiquei desconfortável sim com a narrativa de planta que as pessoas vem fazendo, as brincadeiras. E lembrando também que jogo é jogo, estou aqui fora, eu sou um ser humano, eu tenho sentimento. Lá eu podia julgar as pessoas pelo que as pessoas me mostravam e como eu falei para vocês, eu fui eu desde o início ao fim. Eu não podia inventar um personagem, tá?", começou.

"Era o meu propósito ir jogar sendo quem eu sou de verdade e essa foi a Raquele, alguns vão gostar, alguns não vão gostar, mas não podia ser diferente", disse. Por fim, ela agradeceu as mensagens de carinho que vem recebendo.

Confira:

Raquele não participou do programa “Domingão com o Huck” hoje e surgiram muitos questionamentos. Pedimos para a Ra gravar um vídeo explicando o motivo de não estar lá. #TeamRaquele pic.twitter.com/ZS3i2P9pL2 — Raquele BBB24 (@raquele_cardozo) March 24, 2024



No programa deste domingo, foi exibido um quadro onde Diogo Defante perguntava para as pessoas na rua o que achavam de Raquele e perguntava se teriam coragem de falar o que pensam na frente dela. Em seguida, ele aparecia com um vaso de plantas, fazendo referência a doceira.

Veja:

desnecessário essa ridicularização pra cima da raquele… quero ver quando isabelle, matteus etc saírem se vão fazer a mesma piadinha? e se ela fosse camarote também fariam isso? #BBB24 pic.twitter.com/a87WSddsKP — matheus (@whomath) March 24, 2024

Ao final do quadro, Luciano Huck pediu desculpas para Raquele pelas brincadeiras. "Desculpas, brincadeiras, Raquele. Se quiser um dia vir participar será muito bem-vinda aqui neste palco. Desejo boa sorte para você, muita luz no seu caminho. Você é uma menina muito bacana e espero que Deus ilumine seu caminho. Ao final do quadro, Luciano Huck pediu desculpas para Raquele pelas brincadeiras. "Desculpas, brincadeiras, Raquele. Se quiser um dia vir participar será muito bem-vinda aqui neste palco. Desejo boa sorte para você, muita luz no seu caminho. Você é uma menina muito bacana e espero que Deus ilumine seu caminho.

Confira: