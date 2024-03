Camila Moura, mulher de Lucas do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 23/03/2024 20:05

Rio - Camila Moura, mulher de Lucas Henrique, do "BBB 24", negou os boatos de que estaria namorando sua melhor amiga. No X, antigo Twitter, a professora, que revelou que vai se divorciar após Buda flertar com Pitel dentro do reality show , ainda ressaltou que não beija mulheres.