Davi e Beatriz opinam sobre escolhas do Na Mira do Líder de GiovannaReprodução

Publicado 23/03/2024 16:12

Rio - Após Giovanna dar as pulseiras do "Na Mira do Líder" para Davi e Alane, o baiano e Beatriz opinaram sobre a escolha da sister. Durante um papo no banheiro do "BBB 24", neste sábado (23), os participantes questionaram os argumentos ditos pela líder da semana.

"Agora que argumento que ela utilizou, né? Dizendo que eu sou o líder do grupo", disse. "Não achei nada com nada. Só estão igual papagaio repetindo o que o outro fala e não tem base", afirmou Beatriz. O baiano, então, contou que falou sobre o assunto em seu Raio-X e opinou sobre a escolha de Giovanna: "Aí depois eles vão chegar e falar 'Ah, que o Davi faz com que o jogo vire em volta deles'. A gente faz o jogo virar em volta da gente ou eles que fazem o jogo virar em volta da gente?".

Confira:

Davi e Beatriz criticam a justificativa da Líder Giovanna. pic.twitter.com/K3uzPbEzLL — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 23, 2024

Na ocasião, Giovanna, ao escolher seus alvos para o paredão, justificou: "Vou colocar na minha mira hoje o Davi, infelizmente eu acho que ele é o cabeça ali do grupo, aquele que gosta de plantar a sementinha ali com os aliados dele contra as pessoas para depois parecer que os aliados pensaram com a própria cabeça e a minha segunda mira eu vou botar a Alane. Mais uma vez a gente viu na quarta-feira que teve algumas atitudes egoístas. Não somente ela, mas como só tem duas pulseiras vou dar para ela hoje".

Veja o momento: