Ivete Sangalo declara torcida para Davi no BBB 24Reprodução

Publicado 22/03/2024 22:26

Rio - Ivete Sangalo participou, nesta sexta-feira do "MesaCast", do Globoplay, e declarou torcida para Davi no "BBB 24". A cantora, que é a atração da festa nesta noite, revelou que tem um carinho especial pelo baiano e aproveitou para opinar falar sobre Fernanda.

"Olha, eu não estou querendo puxar brasa para minha sardinha, não. Mas Davi é um cara que eu tenho um carinho muito especial porque ele é baiano e, assim, eu acho que aquela casa ali deixa a pessoa meio confusa no dia a dia e você vê que mesmo nessa loucura toda, mesmo nessas tentações da alma, ele tem um raciocínio lógico e bom", afirmou.

Em seguida, Ivete opinou sobre Fernanda. "Não só ele. Gosto muito de Bia, eu gosto da menina lá de Belém, de Manaus, a Cunhã, aliás, todo mundo. Eu vejo Fernanda como uma pessoa que precisa de um abraço. Eu não acho que ela é uma pessoa do mal, ela precisa de abraço", disse.

Confira: