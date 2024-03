Fernanda opina sobre Isabelle no BBB 24 - Reprodução

Publicado 22/03/2024 17:19

Rio - Fernanda opinou sobre a participação de Isabelle no "BBB 24", da TV Globo, nesta sexta-feira (22). Em conversa com MC Bin Laden na academia, a sister soltou o verbo sobre seu ponto de vista e revelou que não vê cunhã falando de jogo.

"A cunhã só veio para dançar e catar grilo, claramente. A menina só dá bom dia para o Sol, só dança, fica calada a maior parte do tempo, mas nas festas dança. Acorda ali, vai na piscina, dança, cata cinco, meia dúzia de grilo, cata meia dúzia de borboleta, bota tudo em um cemitério do jardim, alisa as flores de mentira e dança", afirmou.

"Caralh*, cara! Parece que é só isso. Tudo bem, em alguma outra câmera pode estar falando de jogo, mas a gente não vê", ponderou.

Confira: