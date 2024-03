Boninho admite erro e exclui publicação sobre sedução no BBB - Reprodução/Instagram

Publicado 21/03/2024 15:23

Rio- Boninho prometeu colocar um participante falso argentino na tarde de quarta-feira (20) no "BBB 24", mas não cumpriu com o combinado.

O brother não apareceu na casa e o diretor da Globo "sumiu" e não falou mais sobre o assunto. Em uma postagem nessa quinta-feira (21), ele celebra 24 anos de casado com Ana Furtado e vários seguidores questionaram na publicação.



"Cadê o argentino?". Boninho não falou nada e, procurada pela reportagem, a assessoria da Globo não respondeu às mensagens sobre o assunto.



"Esse hermano não está participando de 'Big Brother' nenhum, muito menos da Argentina... É uma troca de participantes e isso pode até causar algum problema neles achando que ela pode voltar, que era um paredão fake. E ele ainda entra com uma tarefa de seduzir as meninas, é lógico que vai ter um limite, e provocar os meninos, ciúmes. Será que ele consegue?", contou o diretor do programa.



Após receber muitas críticas, Boninho se desculpou e gravou um novo vídeo. Ele ainda disse que os brothers receberiam a informação falsa de que Yasmin Brunet teria entrar no "Gran Hermano", a versão argentina do programa.

"A brincadeira é simples! Ele entra na casa às 15:00 dizendo que é um convidado argentino no Big do México. E a sedução uma grande brincadeira, ele precisa ganhar um mínimo de corações no queridômetro e alguns emojis ruins. A gente explica depois…".

Um comentário feito por Matteus dentro da casa talvez tenha feito o diretor mudar de ideia. Em conversa com Davi ontem, o gaúcho sugeriu que poderia entrar um argentino' na casa e depois citou e deu a entender que recebeu informações externas.



O assunto incomodou muita gente nas redes sociais que se sentiu enganada pela produção do programa.