Fernanda conversa com Pitel e MC Bin Laden sobre diferença de força do outro timeReprodução / TV Globo

Publicado 21/03/2024 07:45

Rio - A noite desta quarta-feira (20) foi de festa, mas o jogo não ficou de lado. Em conversa no quarto gnomo com MC Bin Laden e Pitel, Fernanda afirmou que poderia derrotar Isabelle em um possível Paredão entre as duas.

O comentário aconteceu quando a sister formava um ranking de ordem de força, do mais fraco para o mais forte, entre Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Mateus. MC Bin Laden foi o primeiro a dar sua opinião: "Beatriz, Alane, Mateus, Davi e Cunhã".

Em seguida, Fernanda falou sobre o seu ranking e colocou na ordem: Isabelle, Matteus, Alane, Beatriz e Davi. Pitel foi a última a especular e fez o seu ranking: "Matteus, Cunhã, Alane, Davi e Bia".

Fernanda, então, disse que as respostas mostram que cada um tem uma visão diferente de força. "Esse ranking se baseia também em com quem você gostaria de ir. Se na sua cabeça Bia é mais fraca, então queria ir com a Bia, porque na sua cabeça você quebra uma Bia. Eu acho a Cunhã mais fraca para mim, para o meu jogo", disse a carioca para Pitel, que perguntou à amiga se acha que Isabelle deixa a casa primeiro.

"Eu acho que, se ela vem em um Paredão comigo, ela cai, mas aí vai depender do terceiro nome, porque se cai uma Leidy, a Leidy cai. Aí não é mais sobre eu e Cunhã", responde Fernanda. "Tudo sempre depende do terceiro nome", avalia.