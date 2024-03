Raquele é eliminada do BBB 24 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Raquele é eliminada do BBB 24Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 20/03/2024 07:31 | Atualizado 20/03/2024 08:01

Rio - Raquele foi a 13ª terceira eliminada do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na noite desta terça-feira. A confeiteira recebeu 87,14 % da média dos votos para deixar o programa e, agora, ocupa o décimo lugar no ranking de maiores rejeicões em paredões triplos do reality. Ela disputou a permanência na casa com Alane e Beatriz, que tiveram 10,94% e 1,92% da média dos votos, respectivamente.

fotogaleria

Em seu discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre o jeitinho de Raquele e lembrou que os participantes confundiam o nome dela nas primeiras semanas do programa. "Raquel, Rochelle, Rachele. No começo foi difícil acertarem o nome dessa moça. Essa moça que é sinônimo de cara boa. Se alguém olha para essa menina com esse rosto, esse sorriso, essa risada gostosa e não simpatiza. Tem alguma coisa errada com essa pessoa e aqui temos o enfrentamento de três vozes muito peculiares. A Raquele tem um jeitinho de falar que é muito dela, né? Michel! Giovanna! É uma delícia, né? Fala cantando e quando de fato canta, aí vocês podem imaginar o prazer que acompanhar uma festa com o microfone da Raquele em destaque. Que vozerão que essa mulher tem!", afirmou ele em um trecho.

Antes de deixar a casa, a confeiteira fez um discurso. "Um beijo para vocês. Isso aqui era o meu sonho. Essa é a Raquele, não podia ser diferente, com meu jeitinho, que nem o Tadeu falou. Boa sorte para vocês, sejam vocês. Vivi isso aqui a cada minuto, intensamente, amei passar por aqui, fazer trajetória e conhecer pessoas incríveis e que com certeza vou levar pra minha vida", disse.