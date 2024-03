Michel foi o 11º eliminado do BBB 24, na terça-feira (6) - Reprodução TV Globo

Publicado 19/03/2024 22:14 | Atualizado 19/03/2024 22:14

Rio - Michel revelou, nesta terça-feira (19), que iniciou a realização de harmonização facial. Em seu story do Instagram, o ex-participante do "BBB 24" ressaltou que o resultado ainda vai demorar um pouco para aparecer.

"Hoje a gente começou com o preenchimento de mento, fizemos a lipo de papada e a platismoplastia. O que é isso? Amarração desse músculo do pescoço. Então, a gente vai acompanhando o resultado. Normalmente três meses para o final do resultado e vocês vão vê-lo cada dia mais lindo", explicou o médico responsável pelo procedimento.

Michel, então, complementou: "E aí, fiquei bonitão hein? Só espera. O resultado é daqui um tempo ainda, mas já está valendo".