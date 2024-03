Leidy Elin discute com Bia e Alane no BBB 24 - Reprodução/Globo

Leidy Elin discute com Bia e Alane no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 19/03/2024 12:26

Rio - Leidy Elin brigou com Bia e Alane na manhã desta terça-feira (19) no Quarto Fada e afirmou que não tem mais aliança de jogo com elas por conta da aproximação com Davi. A discussão começou porque a trancista afirmou que a vendedora bateu a porta na cara dela.

fotogaleria



"Bia, tá p** comigo? Porque você bateu a porta na minha cara. Não tô falando de amizade não, a Alane, ela fica falando que falei que a aliança acabou, foi de jogo. Quando eu falei que eu queria conversar com você, era pra falar isso. Que eu te admiro, que pra mim você vai fazer 3 milhões lá fora, que e acho f** o seu trabalho", diz Leidy Elin.



Ela afirmou ainda que a aliança entre eles acabou, mas que ela manteria a amizade com a vendedora. "No dia seguinte, você me tratou super normal. Você seguiu o jogo, segue o jogo, segue a amizade", disse.



Beatriz diz que a relação entre elas ficou estranha, pois Leidy não quis conversar com ela e Alane, quando as duas foram pedir desculpas pela confusão envolvendo Davi.



"Eu falei que isso ia acontecer. É o meu jeito, vocês parecem que não aceitam o meu jeito desde o começo. Eu sempre falei, eu falei com a Alane no dia, quando a Any saiu. Eu sempre fui a patinho feio, era sempre só vocês três, todo mundo via isso", dispara.



,Alane entra no quarto em seguida e a trancista diz que não gosta de Davi e não joga mais com elas pela aproximação com ele. Bia aponta que Leidy Elin se aproximou de Fernanda.



Beatriz tenta incluir Alane na conversa, mas Leidy nega. A bailarina diz que a sister nem olha mais na cara dela. "Ela que não olha, que já tá dois Sincerão me 'macetando' e nunca veio conversar comigo", desabafa Leidy Elin.



Treta com Alane "Bia, tá p** comigo? Porque você bateu a porta na minha cara. Não tô falando de amizade não, a Alane, ela fica falando que falei que a aliança acabou, foi de jogo. Quando eu falei que eu queria conversar com você, era pra falar isso. Que eu te admiro, que pra mim você vai fazer 3 milhões lá fora, que e acho f** o seu trabalho", diz Leidy Elin.Ela afirmou ainda que a aliança entre eles acabou, mas que ela manteria a amizade com a vendedora. "No dia seguinte, você me tratou super normal. Você seguiu o jogo, segue o jogo, segue a amizade", disse.Beatriz diz que a relação entre elas ficou estranha, pois Leidy não quis conversar com ela e Alane, quando as duas foram pedir desculpas pela confusão envolvendo Davi."Eu falei que isso ia acontecer. É o meu jeito, vocês parecem que não aceitam o meu jeito desde o começo. Eu sempre falei, eu falei com a Alane no dia, quando a Any saiu. Eu sempre fui a patinho feio, era sempre só vocês três, todo mundo via isso", dispara.,Alane entra no quarto em seguida e a trancista diz que não gosta de Davi e não joga mais com elas pela aproximação com ele. Bia aponta que Leidy Elin se aproximou de Fernanda.Beatriz tenta incluir Alane na conversa, mas Leidy nega. A bailarina diz que a sister nem olha mais na cara dela. "Ela que não olha, que já tá dois Sincerão me 'macetando' e nunca veio conversar comigo", desabafa Leidy Elin.

O clima esquenta na casa e até Davi e Matteus correram para ver de perto a briga. "Quando eu falei que a aliança acabou, aliança em relação ao jogo", diz a trancista.

"Aliança até de bom dia, né? Aliança de tudo", Alane rebate em seguida. "Tu quer as pessoas babando o teu ovo, Leidy? 'Ai, Leidy, por favor, ai, olha pra mim", diz a bailarina.



Leidy rebate a sister: "Não quero que babe meu ovo. Pra mim, acabou a confusão, cortou, segue o jogo. Desde o momento que a pessoa fala que errou, você não tem humildade e pé no chão pra falar que errou. Porque quando a pessoa erra, a pessoa não chega no dia seguinte no ao vivo e joga uma farpa".