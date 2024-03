Davi desabafa com Alane no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 18/03/2024 19:59 | Atualizado 18/03/2024 20:01

Rio - Davi ficou visivelmente incomodado após Fernanda desfazer a mesa da Xepa montada por ele. Em conversa com Alana nesta segunda-feira (18), ele desabafou: "É jogar o jogo deles mesmo. Se eles querem ver a gente irritado, fica tranquilo, cara. A nossa paz é a raiva deles", iniciou Davi.

"A nossa felicidade, a gente ser a gente, é a raiva deles", comenta Alane, que sugere que a admiração por eles vira inveja.



"Eu admiro muito ele, mas eu não posso falar que eu admiro muito ele, então eu vou provocar ele, eu quero tirar ele da casa", sugere o baiano.



"Eles vão fazer alguma coisa para tentar provocar a gente, para tirar a gente do sério... No fundo, no fundo, eles querem que a gente saia... Mas o que acontece? Eles vão cair no próprio veneno deles aos poucos. Vai sair um por um deles. Não é para a gente ficar se preocupando. O mal vai se destruir por si só", completou o brother.