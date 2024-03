Fernanda durante o Castigo do Monstro - Reprodução / TV Globo

Publicado 17/03/2024 14:44 | Atualizado 17/03/2024 14:56

Rio - Devido às altas temperaturas no Rio de Janeiro, a produção do "BBB 24" permitiu que Fernanda e MC Bin Laden cumprissem o Castigo do Monstro dentro da casa, na tarde deste domingo (17). De acordo com o Sistema de monitoramento da Prefeitura, o domingo tem calor acima de 40ºC, mas a sensação térmica pode ser maior. Ontem, por exemplo, chegou a 60ºC.

"Atenção, senhores, devido às altas temperaturas nos últimos dias, vamos liberar os monstros de ficarem do lado de fora. Por isso, estão liberados de ficar do lado de fora. Mantenham a roupa, mas não precisam ficar do lado de fora", disse o Big Boss para a casa, que comemorou a decisão.

No entanto, os castigados foram advertidos pela produção. "Meus queridos Monstrinhos, vocês foram liberados do calor, apenas do calor. Botar a bundinha na cama, pode não. Levantem e vão para a sala, os dois", alertou a voz.