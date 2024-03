Matteus - Reprodução/Globo

MatteusReprodução/Globo

Publicado 16/03/2024 13:16 | Atualizado 16/03/2024 13:23

Rio - Matteus conquistou a vitória na Prova do Anjo deste sábado (16) no "BBB 24". Ele ganhou uma imunidade e o direito de imunizar outro participante no jogo. Porém, a depender de quem ele pretende imunizar, Raquele poderá vetar, já que ela adquiriu o Poder Coringa desta semana.

fotogaleria

Na dinâmica da prova, três participantes ficaram de fora por sorteio: Davi, Raquele e Alane. Além deles, Giovanna, que é a Líder da semana, também não competiu. Os concorrentes ficaram distribuídos em oito faixas de um tabuleiro.

Eles tinham que escolher cartões, localizados nas laterais do espaço, com instruções. Os cartões determinavam se avançariam uma casa, não jogariam na próxima rodada ou fariam com que um adversário ficasse fora da competição.