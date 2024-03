Giovanna coloca MC Bin Laden na Mira da Líder - Reprodução / TV Globo

Publicado 16/03/2024 07:22

Rio - Giovanna conquistou a 13ª liderança do "BBB 24" na quinta-feira (14) e na noite desta sexta-feira (15) foi a vez de cumprir uma das tarefas do cargo. Pouco antes da festa, a mineira distribuiu as pulseiras da Mira do Líder e colocou como alvos Alane, Beatriz, Davi, Matteus e MC Bin Laden. Giovanna terá que indicar algumas deles ao Paredão, que será formado neste domingo (17).



A pulseira que mais surpreendeu o público foi a entregue para MC Bin Laden, com quem a líder da semana já teve um relacionamento dentro da casa. A sister justificou a decisão dizendo que o paulista joga sozinho, mas ressaltou que não pretende indicá-lo.