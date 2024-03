Giovanna é a 13ª líder do BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Giovanna é a 13ª líder do BBB 24Reprodução / TV Globo

Publicado 15/03/2024 07:19 | Atualizado 15/03/2024 09:07

Rio - Giovanna venceu a 13ª prova do líder do "BBB 24" e foi coroada na noite desta quinta-feira (14). Além da liderança e todos os benefícios que a acompanham, a sister ganhou um prêmio de R$ 20 mil.



A prova foi dividida em três etapas. A primeira contou com a participação de todos os brothers, que deveriam encher um recipiente com o máximo de bolinhas possível. Os classificados nesta fase foram Alane, Davi, Giovanna e MC Bin Laden.

Os quatro seguiram para a etapa seguinte, na qual deveriam montar um quebra-cabeça, de acordo com o gabarito exibido. Davi e Giovanna levaram a melhor e foram para a última fase da disputa.



Na etapa final, o objetivo era escolher uma entre seis camas. Quem achasse o card premiado conquistava a liderança da semana, e Giovanna saiu vencedora.

VIP



Logo após a vitória, a líder fez a tradicional cerimônia de coroação, anunciando quem a acompanharia no VIP. Giovanna então montou seu grupo com Raquele, Lucas Henrique e Pitel. Logo após a vitória, a líder fez a tradicional cerimônia de coroação, anunciando quem a acompanharia no VIP. Giovanna então montou seu grupo com Raquele, Lucas Henrique e Pitel.

Dinâmica da semana

No início do programa desta quinta-feira, como de costume, o apresentador Tadeu Schmidt apresentou a dinâmica da semana que envolve o líder, prova do anjo, poderes e formação de Paredão.

No "Perde e Ganha", quem conquistar o Poder Curinga terá o Poder da Verdade, que dará o direito a vetar a imunidade concedida pelo anjo da semana. Além disso, nesta sexta-feira (15), o líder colocará 5 pessoas na mira, dois a mais do que o habitual. Já no sábado (16), haverá a Prova do Anjo.