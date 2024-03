Duda Beat em show no palco do BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Duda Beat em show no palco do BBB 24Reprodução / TV Globo

Publicado 16/03/2024 09:17

8) Do nada, rolou uma batalha de dança entre os brothers #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/7My3uGq8Zc — Big Brother Brasil (@bbb) March 16, 2024

Rio - A noite desta sexta-feira (15) no BBB 24 foi animada. Após a definição de quem está na Mira da Líder Giovanna, os brothers aproveitaram uma festa com direito a shows de Duda Beat e muita animação.A noite começou com um show de Duda Beat, que apresentou aos confinados os seus maiores sucessos com muita performance. Em seguida, foi a vez de Lexa subir no palco da casa mais vigiada do Brasil. A cantora foi para o meio da turma, e ninguém ficou parado.A animação continuou depois das apresentações, com direito a uma batalha de dança entre as sisters. De um lado Alane, Isabelle, Beatriz e Raquele e do outro Leidy Elin, Giovanna, Pitel e Fernanda.Mas a dança não parou por aí. Fernanda e Lucas Henrique protagonizaram a clássica dança da música tema do filme "Dirty Dancing", "Time of My Life", eternizada nas telas pelos atores Patrick Swayze e Jennifer Grey.O jogo não ficou de fora do evento. Alvos de Giovanna, Beatriz, Alane e Matteus conversaram sobre o Paredão. A paulista comentou que acredita que será indicada pela líder. "Vai ser eu. Mas vou lutar pelo Anjo", disse a sister, referindo-se à Prova do Anjo.Beatriz também comentou com Alane sobre as possibilidades. "Era melhor a gente ir no Bin (MC Bin Laden) também porque sem a Isabelle são quatro votos, com a Isabelle são cinco".Davi, que também está na mira da líder, conversou com Isabelle sobre a justificativa da mineira ao lhe dar a pulseira. "Na hora de brigar ela quer que eu seja mole?", questiona o baiano. Quando o colocou na mira, Giovanna justificou dizendo que o brother tinha atitudes muito duras dentro da casa.Depois, Davi seguiu falando sobre o Paredão. Em conversa com Matteus, o motorista de aplicativo surgiu votar na Leidy Elin, mas Alegrete respondeu dizendo que não acredita que Beatriz iria topar.Do outro lado da festa, Giovanna conversou com Raquelle e Leidy Elin sobre colocar o MC Bin Laden na mira, com que já se relacionou dentro da casa. "Não vou botar ela (Isabelle) na minha mira, eu não vou botar você (Raquelle), eu não vou botar a Leidy. O Buda (Lucas) está comigo, ele se aproximou muito. Fernanda e Pitel já estavam com a gente. Então, quem ficou no limbo?", explicou.