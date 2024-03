Fãs se reúnem e colocam vídeo de Yasmin Brunet na Times Square - Reprodução / Instagram

Publicado 16/03/2024 22:27

Rio - Yasmin Brunet recebeu uma baita homenagem dos seus fãs. Os admiradores da ex-BBB se juntaram através das redes sociais e resolveram fazer uma vaquinha para homenagear a mais recente eliminada do reality, e um vídeo com imagens da modelo foi transmitido no famoso ponto turístico.

Quem é Yasmin Brunet?



para o cego, é a luz.

para o faminto, é o pão.

para o sedento, é a fonte de água.

para o morto, é a vida.

para o enfermo, é a cura.



YASMIN NA TIME SQUARE

pic.twitter.com/vPpU0yHgj2 — + (@antihreo) March 16, 2024

“Vocês são incríveis. Tô emocionada com tanto amor. Obrigada”, escreveu Brunet. Nas imagens, a empresária aparece dançando, com um vestido sereia, com estampas de estrela-do-mar, deixando seu corpo escultural em evidência.