Wanessa Camargo dá sua primeira entrevista pós-BBB 24Reprodução / Fantástico

Publicado 16/03/2024 18:57

Rio - Em sua primeira entrevista após a expulsão do "BBB24", Wanessa Camargo negou que tenha agredido o participante da Davi, seu principal desafeto na casa. A cantora bateu um papo com a repórter Renata Ceribelli, que vai ao ar neste domingo, no Fantástico, da TV Globo.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fantástico (@showdavida)

"Foi uma coisa sem querer, uma brincadeira inconveniente, sem graça. Mas não uma agressão", se defendeu a artista. Além disso, Wanessa foi acusada de racismo contra Davi e reconheceu que errou em algumas falas e atitudes que teve dentro da casa mais vigiada do Brasil.

"Eu tenho que ter a humildade de olhar onde estou errando, o que posso fazer para aprender". Ela já havia afirmado anteriormente que algumas de suas falas e atitudes seriam reflexo do "racismo estrutural" e pediu desculpas a Davi.

“Devo sim um pedido de desculpas ao Davi e, consequentemente, à sua família e a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas. Me desculpem do fundo do meu coração”, disse Wanessa.