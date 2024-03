Deniziane revela estar chateada com Beatriz após comentários sobre clima entre Matteus e Isabelle - Reprodução

Publicado 16/03/2024 16:11

Rio - A insistência de Beatriz para Matteus e Isabelle começarem um romance dentro da casa mais vigiada do Brasil está deixando Deniziane chateada, que já foi eliminada do "BBB24" e tinha um affair com o rapaz quando estava no reality show.

Em entrevista ao também ex-BBB Rodrigo Mussi, Deniziane falou sobre a insistência de Beatriz. “Eu também posso ficar desapontada”, disse ela, ao falar sobre quem ainda está na Casa Mais Vigiada do Brasil. Rodrigo perguntou de quem ela estava falando e sem papas na língua, a fisioterapeuta respondeu: “Ah, a Bia… fiquei bem decepcionada com ela.”. Rodrigo questionou: “Foram coisas que você viu?”, e ela respondeu: “Não, foram percepções aqui de fora. Lá dentro a gente não tem essa percepção.”

Em seguida, o apresentador ressaltou que, nesse caso, Bia parece estar querendo colocar uma terceira pessoa na relação entre Anny e Matteus e perguntou: “Você acha isso legal de uma amizade?” A ex-sister apenas disse: “Em relação a isso, o que eu posso te falar é que eu vou conversar com o Matteus. Só isso que ei posso falar. Não vou abrir detalhes disso porque é uma atitude que é entre eu e ele.”.

Deniziane seguiu dizendo que vai esperar o brother sair para terem uma conversa e completou: “Eu não tenho como controlar lá dentro da casa, não tem como controlar atitude de outras pessoas. Tem como controlar a minha vida e o que eu tô fazendo agora é correr atrás da minha carreira… correr atrás da minha vida de influenciadora”.