Raquele canta "Leão" de Marília Mendonça e viraliza na webReprodução / TV Globo

Publicado 16/03/2024 20:03 | Atualizado 16/03/2024 20:06

Rio - Raquele mostrou mais um dos seus talentos e encantou os fãs. Na madrugada deste sábado (16), durante a festa do "BBB24", a participante soltou a voz para cantar a música "Leão", de Marília Mendonça e deixou todo mundo de boca aberta com seu vozeirão.







Em entrevista ao "GShow", a cozinheira Rosinete Cardoso, mãe da participante, revelou que o sonho da filha era participar do "The Voice Brasil". "O sonho dela era ir para o The Voice. Só que ela era menor de idade, e aí, ela desistiu. Mas ela nunca desistiu de cantar. Ela sempre cantou", conta a mãe de Raquele.

Rosinete explica também que a filha aprendeu a tocar violão sozinha e que se inspirava na cantora Marília Mendonça. “Eu e o pai dela demos um violão para ela, ela tocava muito aquele violão. Ela canta e toca. Ela se inspirava muito na Marília Mendonça. Eu até me surpreendi com ela cantando lá dentro porque, desde a época que Marília morreu, ela nunca mais cantou e nem tocou violão”, explica a mãe de Raquele.