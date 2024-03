Matteus - Reprodução/Globo

MatteusReprodução/Globo

Publicado 16/03/2024 17:17

Rio - Após vencer a prova do anjo deste sábado (16) , Matteus explicou para Davi, Beatriz e Alane porque não colocou Giovanna no monstro. O Davi queria que o gaúcho tivesse colocado a líder da semana no castigo e a tirasse do VIP.

"Era pra você ter encaixado, mano", começa Davi. O gaúcho, então, fala: "Não, mano. Eu não vou tirar o pessoal. Eu tive a minha oportunidade de estar ali [no Líder]". "Quando a gente está no VIP, sempre tiram a gente do VIP. Sem pena e botam mesmo na Xepa", argumenta o motorista de aplicativo.

"Mas eu não vou tirar a guria de dentro do quarto não", acrescenta Matteus. Em seguida, Beatriz opina: "É... o Matteus tem que fazer o que está no coração dele". "Eu vou respeitar que ela está no quarto dela, deixar ela aproveitar a liderança dela. Porque todos os líderes aproveitaram. Eu não vou ser sacana de fazer isso. Eu sei que é um jogo", continua o estudante.

"Pode ser um problema para a próxima semana aqui", diz Alane. "É... eu não vou fazer isso. Não vou pensar só no agora. E eu não vou tirar o VIP. Só tem só três pessoas. Tem outras pessoas, e outra coisa, tem muita gente aqui do outro lado também", afirma o brother.

"Mas quando a gente estava no VIP tiraram sem dó. Quando você pegou a cobra, você estava no VIP", repete Davi. E, Matteus conclui: "Não preciso me igualar".