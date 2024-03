Davi - Reprodução/Globo

Publicado 17/03/2024 17:13

Rio - Durante o almoço do anjo do "BBB24", na tarde deste domingo (17), Davi, Alane, Beatriz e Matteus analisaram o jogo dos adversários e sobre MC Bin Laden, que afirma não fazer parte de nenhum dos grupos formados dentro da casa mais vigiada do Brasil.

"O jogo já está dividido", analisa Davi. "O único que flutua, e mesmo assim tá flutuando pro lado de lá, é o Bin", observa Matteus. "Ele não é próximo de Raquele, não mais de Giovanna. É próximo mais de Fernanda e Pitel", diz Alane que ainda complementa: "Se todos nós saíssemos, ele ia para o Paredão."

Davi, então, especula sobre o jogo: "Se a gente fosse tão miserável, pegava Alane e a Bia [Beatriz], puxava a Leidy Elin para o lado de cá, eu e você chamava o Bin, trocava uma ideia com ele e a gente tinha seis pessoas, sete com a Isabelle. Se a gente fosse falso...", reitera o baiano. "Igual a Fernanda", ressalta Beatriz.

"Eles lá jogam tudo com falsidade", dispara Davi.