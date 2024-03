Giovanna e Raquele conversam sobre indicação ao Paredão - Reprodução / TV Globo

Publicado 17/03/2024 07:36

Rio - Em conversa com Raquele na lavanderia neste sábado (16), Giovanna mostrou que já tomou a decisão quanto à indicação que deverá fazer neste domingo no "BBB 24". Líder da semana, a sister terá que escolher entre Alane, Beatriz, Davi, Matteus e MC Bin Laden, os quais foram colocados na Mira do Líder na última sexta-feira (15).

"É óbvio que é a Bia. Ela olha para mim com cara ruim o dia inteiro. E a Alane eu ainda converso", disse a mineira à amiga, que responde dizendo que a líder pode usar este argumento na indicação.

Na conversa, Giovanna comenta que não sabe de onde a paulista criou "enga" com ela, referindo-se a um ranço da sister. Raquele, por sua vez, ressalta momentos em que a nutricionista recebe olhares das outras. "Quando você está dançando, jogando o cabelo. Tem que ver o olhar", aponta a confeiteira. "E não só o dela, não", complementa, referindo-se tanto à Beatriz quanto à Alane.

A formação de mais um Paredão do BBB 24 acontece na noite deste domingo (15). A líder terá que escolher um entre os cinco que entraram em sua mira; haverá o voto aberto, com a casa votando apenas entre os que sobraram do na Mira; os brother seguem para o tradicional voto fechado; e haverá ainda contragolpe de cinco pessoas do Na Mira, em consenso. No fim, três disputam a prova Bate e Volta e um brother se safa, indo três confinados ao Paredão.