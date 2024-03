Michel publica vídeo em carro com Rodriguinho - Reprodução / Instagram

Michel publica vídeo em carro com RodriguinhoReprodução / Instagram

Publicado 17/03/2024 11:44 | Atualizado 17/03/2024 11:49

Rio - O ex-BBB Michel publicou um vídeo em suas redes sociais neste sábado (16) em um carro, ao lado de Rodriguinho.



"Olha com quem estou pegando carona hoje. Só para poucos", disse o mineiro, que também brincou com a direção do cantor. "Ainda bem que o seguro de vida está pago", escreveu na imagem. No carro também estavam Bruna, mulher de Rodriguinho, e Renato, marido de Michel.



Michel e Rodriguinho participaram do "BBB 24", como pipoca e camarote, respectivamente. O pagodeiro foi o décimo eliminado, em uma disputa com Lucas e Fernanda. Já o professor foi o 11º a deixar a casa após o Paredão com Davi e Alane.