Alane e Beatriz conversam no jardim do BBB24Reprodução / Globoplay

Publicado 17/03/2024 18:02

Rio - A amizade entre Alane, Beatriz e Leidy Elin continua estremecida. Após a bailarina e a vendedora do Brás voltarem do almoço do anjo, as duas conversaram na área externa sobre Leidy Elin ter chamado Alane para ir à piscina mesmo "sem falar" com ela.

"A Leidy do nada: 'Vai para piscina? Vem para a piscina, vai tomar banho de piscina?'. Alguma coisa assim, e eu 'já venho depois'", conta a bailarina. E Beatriz pontua: "E estava sem falar com você." A sister segue: "Sim, sem falar comigo, não me dá nem 'bom dia' e agora vem perguntar se eu vou para piscina? Eu acho que é porque está com medo." A vendedora do Brás concorda com sister.

"Eu estou começando a acordar para a vida, sabe? Eu fiquei muito chateada", afirma a paulista. Em seguida, ela explica: "Eu fiquei muito chateada quando ela falou que ia vir falar comigo e não falou."



"Mas, amiga, a gente te avisou, né? Ela não queria falar contigo porque ela queria falar contigo, ela queria se salvar, aí viu que não estava mais em risco. Na minha cabeça é isso", pontua a bailarina. "Agora ela viu que mudou um pouco", diz a vendedora.

"E não sei, eu realmente não gosto de deboche. Tudo que tem deboche me incomoda. E ela sempre ficava falando essas coisas do Davi cantar e agora ela começou a cantar? Todo lugar que ela vai, ela fica cantando. Uma coisa é uma pessoa cantar porque quer cantar, outra coisa é a pessoa cantar para irritar os outros", discorre a paraense. Após ouvir o comentário, Beatriz pergunta: "Você acha que é deboche?"



A bailarina afirma que sim e Beatriz completa: "Você já pegou ranço dela mesmo."