Raquele e Giovanna conversam na piscina do BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 18/03/2024 16:06

Rio - A líder Giovanna opinou sobre o último paredão formado no "BBB 24" no domingo (17). Em conversa na piscina, ela deu seu palpite sobre a eliminada da semana.

"Se ele [Tadeu] não falar de mim no início, posso saber que vai falar o meu nome no final. E, se ele falar meu nome no início, também pode saber que vai falar o meu nome no final. Não tem sinal, não tem como saber", diz Raquele.

"Mas, para mim, quem leva a pior é a Alane", opina Giovanna nesta segunda-feira (18).

Lucas Henrique disse que consegue ver motivo para todo mundo ficar e todo mundo sair. "Depende do que pesa mais de cada um", fala a nutricionista. "É óbvio que eu quero que quem saia seja a Alane", conclui Lucas.

O paredão dessa semana está entre Beatriz, Alane e Raquele. Davi também tinha sido emparedado, mas escapou após vencer a prova Bate e Volta.