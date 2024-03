Beatriz e Fernanda discutem mais uma vez no 'BBB 24' - Reprodução / Globoplay

Publicado 19/03/2024 17:04

Rio- A equipe de Fernanda, do "BBB 24", se pronunciou sobre a fala dita por ela no programa sugerindo que Beatriz tem problemas mentais. O comentário repercutiu negativamente entre parte do público e foi considerado capacitista, termo usado para definir a discriminação de pessoas com deficiência (PCDs) e neurodivergentes (NDs). A sister falou sobre a vendedora: "Quando eu falo vocês ficam me julgando. Eu acho essa menina dodói, cara. Acho ela dodói do tipo dodói. Está faltando cromossomo ali."

Fernanda é uma mãe atípica, tem um filho autista, o que foi considerado ainda mais problemática ela ter um discurso preconceituoso desse sobre e vendedora num programa com tanta visibilidade.

"Não existe desculpa plausível capaz de apagar ou diminuir a dor de todos PCDs e suas famílias nesse momento. Fernanda errou e ponto. Independente da intenção, foi uma fala infeliz.



Enquanto equipe, não compactuamos com o que foi dito e temos ciência que também é nosso papel alertá-la sobre o assunto aqui fora, para que ela possa compreender e se retratar com outras mães que travam batalhas semelhantes as dela.



A todos PCDs e suas famílias, oferecemos nosso carinho, respeito e compreensão", diz a nota publicada nesta terça-feira (19).

Fernanda afirmou ainda que fica até com medo da falar às vezes porque acha que "é uma questão de laudo". A equipe de Bia postou o vídeo no Instagram oficial dela e comentou: "Banalizar a saúde mental de uma pessoa está longe de ser entretenimento. Isso não é normal e está longe de ser jogo, Beatriz é tão sã quanto qualquer outro participante da casa e não merece ser ofendida!".