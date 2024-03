Beatriz leva punição no BBB 24 - Reprodução/Globo

Beatriz leva punição no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 20/03/2024 17:46

Rio- Beatriz levou uma punição grave no "BBB 24", nesta quarta-feira (20) por derrubar Sabrina Sato que visitou a casa e conversou com os brothers na casa hoje.

fotogaleria

A vendedora perdeu 500 estalecas e Alane também perdeu 200. As sisters levaram uma chamada da produção do programa por conta do comportamento.