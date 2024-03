Yasmin Brunet e Raquele - Reprodução

Publicado 20/03/2024 09:41

Rio - Yasmin Brunet reencontrou Raquele em um hotel no Rio, na madrugada desta quarta-feira, após a sister ser eliminada do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. A modelo compartilhou um vídeo das duas juntinhas no Instagram Stories e disse que a confeiteira está bem.

"E esse grande encontro, gente. Olha quem não vinha encontrar no hotel. Não tinha como não vir ver. Meu Deus do céu, gente. Ela tá bem, graças a Deus. Maravilhosa, como sempre. Essa grande diva. Acabou de cantar pra gente, gente. Que voz maravilhosa. Já falei que ela tem que cantar mais. Muito feliz em te ver não, porque você tinha que ter ficado mais, mas feliz em te ver também", afirmou a filha de Luiza Brunet.

No Instagram, a equipe de Raquele compartilhou dois cliques delas juntinhas. "Durante a madrugada teve reencontro da Sereia e do Brigadeirão, com direito a muita fofoca, risadas, abraços e uma troca super especial! Yas foi acolhedora e amorosa como em todos os momentos dentro da casa com a Ra. A resenha dessas duas pós-bbb foi tudo! (E olha que foram só alguns minutinhos)", diz a legenda.