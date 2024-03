Raquele - Fabio Rocha/TV Globo

Publicado 20/03/2024 10:08 | Atualizado 20/03/2024 10:08

Rio - Raquele participou do "Bate-Papo BBB" na madrugada desta quarta-feira (20) ao lado de Thaís Fersoza e Ed Gama. Durante a conversa, ela teve a oportunidade de assistir a um vídeo de si mesma cantando. A confeiteira foi elogiada pelos apresentadores e pelos internautas por sua performance.

Thaís e Ed pediram até mesmo para ela cantar um trecho ao vivo. A ex-sister então escolheu a música "Leão", de Marília Mendonça, demonstrando sua admiração pela cantora e falando sobre sua paixão pela música. Apesar da repercussão positiva, ela não garantiu que irá investir na carreira musical.

"Eu sempre gostei muito de cantar. Eu arranho um pouquinho no violão por conta da Marília Mendonça, que era uma pessoa que me inspirava demais. Me inspira, ainda, lógico, porque as músicas dela são sensacionais, amo todas. Mas eu não imaginava que eu entrando na casa, eu iria mostrar esse talento e as pessoas iriam reconhecer. Não imaginava", disse ela.