Rio - Durante conversa com Isabelle no BBB 24, Davi chamou a amiga para dizer que não gostou da forma que ela o tratou após a dinâmica do Sincerão que aconteceu na segunda-feira (18).

Nas redes sociais, muita gente apontou que o baiano estava praticando gaslighting com a sister. Esse é o nome dado ao termo sobre uma forma de manipulação, uma violência psicológica, que pode afetar bastante quem ouve.

O motorista tentou conversar com Isabelle após o Sincerão, mas ela explicou que estava se sentindo confusa. Ele avisou que iria dormir e, no dia seguinte, chamou ela para uma conversa criticando a postura dela.



"Ontem, o que você fez na cozinha não se faz com ninguém. Mesmo se não fosse sua intenção... Você quer me culpar por uma coisa que você fez e que você falou?", questionu Davi. "Parece que eu cometi um crime. Meu Deus, culpar? O que é isso?", respondeu Isabelle.



O brother afirmou que não gostou da resposta de Isabelle para ele no dia anterior: "Foi a forma que você falou comigo, e cada ação tem uma reação. Você chegou na pia da cozinha, lavando os pratos e falou assim: 'Davi, se você quiser conversar comigo sobre qualquer assunto, eu não vou perder o meu tempo'. Era como se o seu tempo fosse precioso, e o meu não fosse".



A conversa gerou muitas críticas sobre a distorção dos fatos por completo no X, antigo Twitter, já que Davi deixou Isabelle confusa sobre o que realmente disse, o que pode ser considerado gaslighting contra Isabelle.