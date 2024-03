Giovanna conquista a liderança pela segunda semana seguida - Reprodução / TV Globo

Publicado 22/03/2024 07:19 | Atualizado 22/03/2024 07:30

Rio - Giovanna levou a melhor nesta quinta-feira (21) e venceu a prova do líder pela segunda semana seguida. Além de ganhar mais uma semana de poder no "BBB 24", a sister levou um prêmio de R$ 15 mil e garantiu a entrada no top 10 da edição.



A 14ª prova do líder foi de agilidade e sorte. A primeira etapa foi realizada em dupla, onde um dos parceiros precisava encontrar quatro cards dentro de uma piscina de bolinhas e, em seguida, sair correndo para entregar a sua dupla, que aguardava do outro lado de uma tela. O brother, então, colocava os cards no local indicado e apertava um botão. Este liberava quatro cards novos, os quais deveriam ser levados pela pessoa de volta para a sua dupla que estava do outro lado.

Giovanna venceu a #ProvaDoLíder! #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/2Q0Y413xmr — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2024



Todos da casa participaram, exceto Beatriz, que foi vetada pela líder Giovanna. Após três rodadas, as duplas Davi e Matteus, Leidy Elin e Giovanna e Fernanda e Pitel avançaram para a fase final da mesma disputa.



Giovanna e Leidy Elin levaram a melhor e foram para a última etapa, que consistia em uma tarefa de sorte. As sisters precisavam escolher um totem com um número premiado, encontrado na primeira tentativa de Giovanna.

Após a prova, aconteceu a tradicional escolha do VIP. A líder entregou as pulseiras para Leidy Elin, Fernanda e MC Bin Laden.

Veja a dinâmica da semana no 'BBB 24'

Antes do início da prova, o apresentador Tadeu Schmidt mostrou qual será a dinâmica da semana na casa mais vigiada do Brasil. Na quinta foi definida a novela líder, com dez brothers dsputando a prova. Nesta sexta-feira (22), haverá o "Perde e Ganha", a definição do "Poder Curinga" e o Na Mira da Líder, que terá que indicar dois alvos. Já no sábado (23), terá a prova do anjo. Quem ganhar ficará imune, mas não poderá imunizar ninguém. E no domingo (24) haverá a definição dos emparedados.