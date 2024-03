Fernanda desabafa no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 22/03/2024 16:22 | Atualizado 22/03/2024 16:23

Rio - Fernanda está decepcionada com algumas atitudes de Pitel no "BBB 24" e desabafou com Bin Laden, nesta sexta-feira (22). Ela afirmou que não se sentiu priorizada pela aliada em alguns momentos e cogita não dar a imunidade do Anjo para a amiga, caso vença a prova.

"Eu penso, eu tô num jogo, cara. Eu vou dar de bandeja mesmo vantagens pra outra pessoa, sabendo que essa pessoa está mostrando pra mim que não se importou comigo? Eu tava com muita dificuldade de pensar nisso, ainda estou", disse.

Fernanda pretende conversar com Pitel e tomar uma atitude dependendo da resposta. "Eu acredito muito que a Pitel é fiel a você. Você é a opção 1 dela, ela não vai abrir mão de você" , aconselha Bin.

"Não vou mentir pra você, se eu ganho um Anjo agora eu fico muito em dúvida se eu dou você ou pra Pitel", conta ela para o cantor.



"Dá pra Pitel", responde MC Bin Laden.

"Tem situações assim que eu fiquei meio baqueada. A farinha é pouca, o meu pirão primeiro?", segue Fernanda.

"Não Fê, eu acho que ela pegando o Anjo ela ainda te daria, em primeiro lugar. Querendo ou não, vocês estão desde o começo. Pegando o Anjo, você tem que pensar assim: 'O Bin errou comigo e a Pitel não errou da mesma forma que o Bin errou", concluiu o funkeiro.