Giovanna - Reprodução/Globo

GiovannaReprodução/Globo

Publicado 22/03/2024 10:23 | Atualizado 22/03/2024 10:25

Rio - Giovanna abordou em uma conversa com Leidy Elin nesta sexta-feira (22) sobre o relacionamento que teve com MC Bin Laden. A líder da semana citou que o cantor ainda tem sentimentos por uma pessoa de fora do "BBB 24" e fala bastante sobre a ex com outros participantes.

fotogaleria

De acordo com Giovanna, a relação entre essa mulher e o famoso não durou muito porque essa pessoa teria terminado com MC Bin Laden assim que soube que ele faria parte do elenco da atual edição do programa. A líder da semana explicou que as duas são nutricionistas.

Diante disso, Giovanna questionou a lógica de se envolver com alguém que já expressou sentimentos por outra pessoa fora do programa. A mineira também compartilhou com a amiga que, apesar de ter tido um envolvimento com Bin Laden dentro da casa, ela não considera retomar esse relacionamento.

"É, eles nem ficaram muito tempo juntos. Ela terminou com ele porque ele ia vir pra cá. (...) Ele já tinha me falado dela, ela é nutricionista também. Já tinha me falado, já tinha comentado umas duas vezes e falei: 'Como é que eu vou ficar com um cara aqui que já me falou que tem alguém lá fora que ele gosta?' Qual que é o sentido? Não vou, mano. Rola o que rolou, o cara que gosta da ex dele", disse Giovanna.