MC Bin Laden e Giovanna protagonizam beijãoReprodução / TV Globo

Publicado 23/03/2024 09:59

Rio - Ivete Sangalo provou que está no comando durante a festa do 'Big Brother Brasil 24' , nesta sexta-feira (22). A cantora, que reclamou sobre a quantidade de pegação que aconteceu na edição, incentivou um beijão entre MC Bin Laden e Giovanna.

Antes de iniciar a música 'Chupa Toda', Veveta disse que sentiu falta dos casais no 'BBB'. "Eu vi pouca pegação aqui, eu vi poucos beijos aqui nessa edição", disse. Matteus, que formou casal com Deniziane, disse que beijou no 'BBB 24'. "Você beijou, mas ela saiu. Linda ela", elogiou Ivete.

Em seguida, Ivete caminhou em direção a MC Bin Laden e revelou: "Eu vi você beijando". Leidy Elin, então, entregou que o funkeiro beijou Giovanna. Bancando o cupido, Veveta pediu: "Podia mostrar pra gente aqui, pra esse momento meu aqui virar meme. Só um beijinho, só uma bitoquinha, será que ela vai querer?".

"Vá, faz teu nome", incentivou Ivete. MC Bin Laden, então, caminhou até Giovanna e os dois protagonizaram um beijão. "Saiu da Xepa, hein pai", brincou a baiana após o momento.

Mais tarde, durante uma conversa entre os dois, MC Bin Laden deu a entender que gostaria de voltar a beijar Giovanna com mais frequência, mas logo foi cortado pela sister.

"A Ivete fez a gente reviver, né?", disse Bin. "Isso aqui é uma loucura, Bin, uma loucura. Tem dia que eu falo: Meu Deus, que saudade da minha vida, das minhas coisas, quero voltar a fazer o que eu fazia", comentou Giovanna. "No dia que eu estava bolado contigo, falei: Que saudade do beijo dela", afirmou o funkeiro. "Nada mudou, não vem não", rebateu a sister.