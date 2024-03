Giovanna Pitel, BBB24 - Reprodução / Instagram

Giovanna Pitel, BBB24Reprodução / Instagram

Publicado 23/03/2024 17:33 | Atualizado 23/03/2024 18:00

Rio - Pitel venceu a Prova do Anjo, neste sábado (23), e está imune no próximo paredão do "BBB 24", da TV Globo. Desta vez, o colar não dará o direito da sister imunizar outro participante. Para o almoço, a assistente social escolheu Fernanda, Giovanna e Leidy Ellin.

fotogaleria

A prova, que foi individual, era dividida em três etapas e jogava um participante por vez. Os brothers precisavam apertar um botão para iniciar a disputa e acionar um cronômetro. No primeiro ambiente, eles precisavam montar um quebra-cabeças.

No segundo espaço, precisavam encontrar três latinhas e colocar no expositor amarelo. Já no terceiro ambiente, os participantes procuravam quatro latinhas para colocar no expositor azul. Ao finalizar, tinham que apertar outro botão para encerrar o cronômetro. Vencia quem finalizasse a prova no menor tempo.

"Com um tempo incrível, que nem os dummies conseguiram enquanto a gente fazia o teste, um tempo absolutamente inesperado, um tempo obtido com máxima elegância, o anjo da semana é Pitel", avisou Tadeu Schmidt.

Confira:

o tadeu anunciando que a pitel é o novo anjo com um tempo obtido com máxima elegância e que nem os dummies foram capazes nos testes pic.twitter.com/N9EgL86K7T — aninha (@cheeringfavs) March 23, 2024

Para o Castigo do Monstro, Pitel escolheu Isabelle e Matteus. Os brothers vão se fantasiar de rainha e bobo da corte. Com isso, os dois perdem 300 estalecas.