Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden estão no paredãoDivulgação / TV Globo

Publicado 25/03/2024 07:50 | Atualizado 25/03/2024 08:35

Rio - O 14º paredão do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, foi formado na noite desta domingo. Após muitas reviravoltas, Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden estão na berlinda e disputam a preferência do público para ficar no reality show. Desta vez, o voto é para eliminar. Um dos participantes deixa a casa mais vigiada do país nesta terça.

Dona do Colar do Anjo, Giovanna Pitel ficou imune, mas não pode imunizar ninguém. A líder Giovanna indicou Davi direto para o Paredão. Matteus foi o mais votado da casa, com cinco votos, seguido de Leidy, que teve quatro. Com isso, os dois estão na berlinda. Eles tiverem direito a um contragolpe. O gaúcho escolheu MC Bin Laden e Leidy Elin indicou Alane.

Dono do Poder Sem Volta, Matteus tinha que tinha que vetar um emparedado da Prova Bate e Volta. Ele optou por MC Bin Laden. Alane, Leidy Elin e Matteus disputaram a prova bate-volta, que era de sorte. A bailarina e modelo levou a melhor e escapou do paredão.