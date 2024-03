Davi - Reprodução/Globo

DaviReprodução/Globo

Publicado 25/03/2024 18:08 | Atualizado 25/03/2024 18:17

Rio - Davi compartilhou nesta segunda-feira (25) a sua percepção sobre Fernanda. O motorista de aplicativo acredita que a confeiteira está se aproximando das integrantes do quarto Fada como uma estratégia para se manter no "BBB 24". Durante uma conversa, ele também a descreveu como "bipolar".

O baiano explicou sua visão sobre o jogo da adversária, destacando que ela tem adotado essa abordagem recentemente. "É uma pessoa bipolar, já te falei aquele dia. Olha o que ela faz, olha como ela joga, ela está vendo que a corda está apertando, nos últimos Paredões, saíram várias pessoas do grupo deles lá", disse.

Ao analisar o contexto do 14º Paredão , Davi argumentou que dois participantes poderiam ser eliminados. "Eles estavam em maioria, estavam em oito, oito contra cinco. Hoje, eles são seis e dois estão no Paredão. Se forem duas pessoas saindo [no 14º Paredão], eles vão ficar com quatro", acrescentou.