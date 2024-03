Wanessa Camargo no Fantástico - Reprodução / TV Globo

Publicado 26/03/2024 08:48 | Atualizado 26/03/2024 09:37

Rio - A noite desta segunda-feira (25) foi agitada no "BBB 24" e nas redes sociais. Após a briga entre Davi e MC Bin Laden, que quase chegou ao embate físico, a cantora Wanessa Camargo publicou um comentário no X, antigo Twitter, e acabou discutindo com outros internautas.

Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer! Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou! — Wanessa Camargo (@WanessaCamargo) March 26, 2024 "Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer! Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou!", disse a cantora, que foi expulsa do Big Brother Brasil 2024 por agredir Davi. "Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer! Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou!", disse a cantora, que foi expulsa do Big Brother Brasil 2024 por agredir Davi.

O post rendeu diversas respostas. Enquanto alguns defendiam Camargo, outros rebatiam o comentário. "Sai fora Wanessa, tu flopou mais tua vida quando entrou no bbb, calada vc ainda tá errada ! Não foi vc que falou de evoluir?" e "Arrependida" foram algumas das respostas. Houve ainda quem questionasse se o texto foi realmente publicado pela ex-sister. "Você foi hackeada?".



Ao ser perguntada se "o estudo antirracista já acabou", Wanessa respondeu: "Não amado agora que entendi de fato! Ou vcs além de não ajudarem a Raquele tbm vão tirar a mulher mais foda desse bbb chamada Leidy Ellen?". E depois de outras opiniões, disse: "Nossa, eu não tenho argumento". O post rendeu diversas respostas. Enquanto alguns defendiam Camargo, outros rebatiam o comentário. "Sai fora Wanessa, tu flopou mais tua vida quando entrou no bbb, calada vc ainda tá errada ! Não foi vc que falou de evoluir?" e "Arrependida" foram algumas das respostas. Houve ainda quem questionasse se o texto foi realmente publicado pela ex-sister. "Você foi hackeada?".Ao ser perguntada se "o estudo antirracista já acabou", Wanessa respondeu: "Não amado agora que entendi de fato! Ou vcs além de não ajudarem a Raquele tbm vão tirar a mulher mais foda desse bbb chamada Leidy Ellen?". E depois de outras opiniões, disse: "Nossa, eu não tenho argumento".

Vídeo excluído

Dias depois de ser expulsa do programa, Wanessa Camargo publicou um vídeo em suas redes sociais em que pedia desculpas a Davi , citando "racismo estrutural" em sua fala. No entanto, o vídeo foi excluído do seu perfil. Segundo internautas, a atitude aconteceu logo depois da sua publicação desta madrugada, que causou discussão no X.

'Volto pra mim e sei quem sou'



Nesta madrugada, Wanessa publicou um texto reflexivo em sua rede social e compartilhou a foto de uma borboleta. "Nunca duvide do seu coração e de quem você é! Não importa o que digam, apenas você e Deus sabem a verdade sobre você! Por pensar muitas vezes na dor do outro esquecemos de nos acolher e somos levados a acreditar naquilo que não somos! Nunca seremos perfeitos, e que bom, pois até nosso último suspiro chegar, teremos a chance de aprender e evoluir! Somos todos, todos filhos do mesmo Pai e ninguém é melhor ou mais amado. Que possamos aprender todos os dias, que possamos acolher, que possamos respeitar e amar! Onde tiver dor, que possamos trazer a cura! Volto pra mim e sei quem sou! Nunca duvide de quem és!", afirmou.

Confusão após 'Sincerão'



Davi e MC Bin Laden protagonizaram uma briga após a dinâmica do "Sincerão", com direito a gritos e troca de xingamentos. O clima esquentou e os brothers quase tiveram um embate físico. Eles foram separados pelos outros confinados, mas a confusão só acabou depois de uma advertência do "big boss".

O funkeiro e o motorista de aplicativo estão no Paredão da semana ao lado de Leidy Elin e Matteus. A eliminação de um dos quatro acontece na noite desta terça-feira (26).