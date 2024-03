Clima esquenta na casa com discussão entre Davi e MC Bin Laden - Reprodução / TV Globo

Clima esquenta na casa com discussão entre Davi e MC Bin LadenReprodução / TV Globo

Publicado 26/03/2024 07:32 | Atualizado 26/03/2024 07:53

Rio - O clima ficou tenso na casa mais vigiada do Brasil na noite desta segunda-feira (25). Após o "Sincerão", dinâmica que reúne todos os brothers envolvidos no Paredão da semana do "BBB 24", Davi e MC Bin Laden se desentenderam e tiveram que ser afastados pelos outros confinados.

TRETA INTENSA ENTRE DAVI X MC BIN LADEN #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/TMhs8lRgXg — Big Brother Brasil (@bbb) March 26, 2024 A briga começou quando o baiano entrou na discussão que o funkeiro estava tendo com Matteus. Os dois trocaram xingamentos aos gritos e chegaram a se peitar, mas foram separados pelos colegas. Lucas Buda, que tentava tirar MC Bin Laden, acabou levando um tombo, que viralizou nas redes. A briga começou quando o baiano entrou na discussão que o funkeiro estava tendo com Matteus. Os dois trocaram xingamentos aos gritos e chegaram a se peitar, mas foram separados pelos colegas. Lucas Buda, que tentava tirar MC Bin Laden, acabou levando um tombo, que viralizou nas redes.

Até os Dummies tiveram que entrar na confusão para acalmar os ânimos, mas o caos só acabou quando a voz do “big boss” exigiu o fim.



A confusão repercutiu nas redes sociais, ficando entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Alguns internautas pediam a expulsão dos envolvidos na briga, lembrando da saída de Wanessa Camargo.

"Sinto muito mas depois do ocorrido com a Wanessa não expulsarem os dois vai ser meio contraditório, colocando em risco a credibilidade do programa", disse um. A cantora também fez um comentário e acabou discutindo com outros na rede.

"Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer! Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou!", disse a ex-sister, que acabou se envolvendo em uma discussão com internautas após a publicação.

Paredão

Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden disputam a preferência do público no 14º Paredão da edição. Um dos quatro será o eliminado da semana.

A líder Giovanna indicou Davi, enquanto Matteus foi o mais votado da casa, com cinco votos. Leidy ficou na berlinda por ser a segunda mais votada, com quatro votos. Os dois tiverem direito a um contragolpe. O gaúcho escolheu MC Bin Laden e Leidy Elin indicou Alane. Dono do Poder Sem Volta, Matteus tinha que vetar um emparedado da Prova Bate e Volta. Ele optou por MC Bin Laden. Alane venceu a prova bate-volta, que era de sorte, e escapou do paredão.