Conversa ocorreu no quarto fadaFoto: TV Globo / Reprodução

Publicado 26/03/2024 18:19 | Atualizado 26/03/2024 19:39

Em meio a conversas e risadas no Quarto Fada, os brothers Matteus, Isabelle, Beatriz e Alane fizeram questão de relembrar a Davi a promessa de pular pelado na piscina caso complete 80 dias no reality. Davi convidou Matteus a realizar o ato na tarde desta terça-feira (26).

"Com a mão no tareco, bumbum do lado de fora...", explicou Davi."Sai fora, rapaz, agora não vou, não", respondeu Matteus. Isabelle, Beatriz e Alane fizeram uma votação, e brincaram: "O Pay Per View quer ver".

Matteus, porém, nem quis saber de brincadeira. "O Brasil vai parar de votar para ti ficar, porque tá vendo que tu tá dando para trás", disse Isabelle, e o gaúcho quis dar fim na zoação: "Para, cara, vocês são muito chatos".

Briga generalizada

A briga começou quando o baiano entrou na discussão que o funkeiro estava tendo com Matteus. Os dois trocaram xingamentos aos gritos e chegaram a se peitar, mas foram separados pelos colegas. Lucas Buda, que tentava tirar MC Bin Laden, acabou levando um tombo, que viralizou nas redes.