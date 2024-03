Tadeu Schmidt manda recado para brothers após briga entre Davi e MC Bin Laden - Reprodução

Tadeu Schmidt manda recado para brothers após briga entre Davi e MC Bin LadenReprodução

Publicado 26/03/2024 22:48 | Atualizado 26/03/2024 23:10

Rio - Tadeu Schmidt se pronunciou, nesta terça-feira (26), após briga intensa entre Davi e MC Bin Laden no "BBB 24" . Durante o programa ao vivo, o apresentou mandou um recado para os brothers repudiando as atitudes dos dois.

fotogaleria

"79 dias, né? Quase 80 dias vividos com uma intensidade que vocês jamais tinham experimentado. Tanto esforço, tantas emoções, tanto sofrimento mesmo. Vocês já passaram por tanta coisa aí dentro e aí alguém resolve jogar tudo isso no lixo? Em cinco minutos de descontrole? O BBB é uma arena para embates verbais. Podem discutir, podem brigar, com palavras. Vocês sabem que agressão física é absolutamente inaceitável, então por quê agir desse modo em que tudo leva a crer que você vai sair no tapa com o adversário?", questionou.

"Que coisa lamentável! A casa inteira desesperada tentando impedir que duas pessoas briguem no BBB com o Brasil inteiro vendo! Se você estivesse assistindo, era esse o BBB que você iria querer ver? Quando você indica que quer a violência, você já está errado. Por que então essa provocação que fica a um milímetro de uma briga? Em 24 edições de Big Brother, nenhum competidor jamais chegou as vias de fato com o adversário", disse.

Em seguida, Tadeu mandou um recado direto para Davi e MC Bin Laden: "Davi e Bin, já é a segunda vez que vocês partem para esse cara a cara raivoso. Primeiro lá atrás na história do 'calabreso' e ontem de novo. Vocês não perceberam o quanto isso é perigoso? Onde vocês queriam chegar? E essa é a grande preocupação. Eu já falei em outra ocasião e repito: mais preocupante do que aquilo que aconteceu é o que pode vir a acontecer", afirmou.

"Todo mundo precisa entender que o confronto no BBB é apenas com palavras e o simples fato de parecer que alguém quer algo mais que isso, já é horrível e alguém vai acabar pagando caro por isso, saindo daqui com essa mancha no currículo. Vocês são melhores do que isso, vocês sabem que vocês são muito melhores do que isso. Então, respirem, reorganizem os pensamentos e daqui a pouco eu volto para conversar com vocês na condição de emparedados", finalizou.

Confira:

Tadeu conversa com MC Bin Laden e Davi sobre a briga que rolou ontem no pós-Sincerão! #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/U3T75VVC0k — TV Globo (@tvglobo) March 27, 2024

Nas redes sociais, o público, que pedia a expulsão de Davi e MC Bin Laden, criticou as falas do apresentador. "Sério, que vergonha o discurso do Tadeu deixando explicitamente o que é uma agressão e mesmo assim não houve expulsão", disse uma internauta. "Acabou o bbb apertem o botão, apaguem as luzes e enterrar esse programa", afirmou outra. "Que mico, não tem mais regra.......acabou o BBB. Parabéns, Boninho", opinou outra.

Entenda



Tudo começou quando Davi entrou na briga entre MC Bin Laden e Matteus após o "Sincerão" da última segunda-feira (25). Os dois trocaram xingamentos aos gritos e chegaram a se peitar, mas foram separados pelos outros participantes.



Até os Dummies tiveram que entrar na confusão para acalmar os ânimos e Lucas Henrique chegou a cair no chão tentando segurar Bin. A briga só acabou quando a voz do "big boss" exigiu o fim.