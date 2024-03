MC Bin Laden no BBB 24 - Reprodução/Globo

26/03/2024

Rio - Um dia após protagonizar um dos maiores barracos na história do "BBB" durante uma discussão com Davi depois da dinâmica do Sincerão, MC Bin Laden demonstrou arrependimento.

Em conversa com a Fernanda, ele comentou que passou por muita coisa na vida para chegar lá no reality show e passar por isso.

"Eu peso em balança a ponto de falar: 'Putz! Que vergonha, ser chamado atenção e ouvir se comportem'. É muito vergonhoso, mano", disse o funkeiro nesta terça-feira (26), lembrando a bronca recebido pelo diretor Boninho direcionada a ele e ao baiano, que por pouco não trocaram agressões no programa.

Fernanda tenta acalmar o brother dizendo que foi um momento de estresse. "Você viveu esse momento, deixou ele tomar conta de você e já passou. Já passou. Você está no Paredão. A resposta que você precisa você vai ter nesse Paredão e acabou. Segue a vida", diz.

"Mas eu acho que o que pesa mais é a confusão, a vergonha de você sentir do que você sair, tá ligado? Vê que você, tipo, foi chamado atenção", diz o funkeiro.



"Se a sua vergonha for maior que a sua paz, meu filho, então, você vai precisar se desculpar e desculpar outras pessoas também", alerta a carioca. Bin afirma que pretende fazer isso fora da casa.

"Se está te incomodando tanto assim, chegue no outro e pede desculpa", diz a sister.

"Eu sinto como se fosse um desrespeito até com a produção e com a minha família que está assistindo, com meus amigos. Eu falei: 'Pô, não é isso que eles queriam ver de mim'. Eles querem ver eu sorrindo, eu brincando, eu feliz, treinando....", concluiu o funkeiro.