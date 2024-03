Gil do Vigor visita casa do BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 27/03/2024 15:30 | Atualizado 27/03/2024 15:31

Rio - Gil do Vigor entrou na casa do "BBB 24" nesta quarta-feira (27) e apareceu para os brothers atrás do vidro.

Todos ficaram empolgados ao vê-lo. O ex-BBB deixou um recado para os participantes ao deixar o local.



"Oi gente, olha onde estou, meu top 10, parabéns por terem chegado até aqui, mas lembrem-se, quem não vigorar, está lascado", escreveu.



"Eu amo tanto o Gil ", disse a líder Giovanna.



