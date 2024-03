Fernanda em conversa com o Davi no BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Fernanda em conversa com o Davi no BBB 24Reprodução / TV Globo

Publicado 27/03/2024 08:22

Rio - Davi e Fernanda tiveram uma conversa na noite desta terça-feira (26) após a eliminação de Leidy Elin no 14º Paredão do "BBB 24". A sister quis resgatar o papo que teve com o baiano na noite anterior, após o "Sincerão", quando o baiano a questionou sobre sua proximidade com o MC Bin Laden.

"Você falou várias vezes: 'Por que vocês ainda estão jogando com ele? Ele traiu vocês'. Queria saber melhor disso. O que você quis dizer com isso? Como assim traiu a mim e Pitel?", perguntou a confeiteira.

Davi, então, explicou que isso é nítido, acrescentando que Fernanda falou com ele na segunda-feira que também percebeu isso, e lembrou do Paredão em que Marcus foi eliminado. "Vocês estavam querendo votar no Marcus para colocar o Marcus no Paredão. O Bin foi passar informação para ele, Alane estava junto na hora, ouviu. Ele foi avisar porque sabia que se Marcus fosse para o Paredão iria puxar ele", comenta.

Após ouvir o motorista de aplicativo, Fernanda afirmou que não sabia sobre a conversa de MC Bin Laden com Marcus. "Houve um comentário de que ele foi sondar com a Leidy, do tipo assim, jogar um verde", explicou a modelo.

O brother chegou a sugerir que os dois sentassem com Alane e Bin para tirar a limpo a conversa, mas a sister recusou. "Não tem finalidade, em vim te fazer uma pergunta porque até imaginava que fosse até mais coisa, mas se seu ponto era esse, esse ponto foi muito evidente para todo mundo", disse.

Logo depois de falar com Fernanda, Davi comentou com Beatriz que deveriam tomar cuidado com a sister. "Ela não gosta de ninguém. É fria e calculista. Ela está pensando em tudo", disse o brother, e Beatriz complementa: "Vai tentar reverter a situação para ela".

O baiano disse também que a conversa ajudou bastante a entender o que Fernanda está querendo trazer em pauta neste fim de jogo. "Ela está querendo se fazer de boazinha com a gente para ela passar despercebida".