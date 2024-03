Davi - Reprodução/Globo

DaviReprodução/Globo

Publicado 27/03/2024 13:23 | Atualizado 27/03/2024 13:31

Rio - Após uma conversa sobre estratégia de jogo com Fernanda no "BBB 24", Davi revelou sua intenção de armar um plano para expor a confeiteira. O baiano compartilhou sua ideia com os aliados, sugerindo uma abordagem direta para testar a lealdade dela.

fotogaleria

"A gente poderia colocar ela no lugar dela. Ver quem ela é e mostrar para ela quem ela é", começou ele. Davi planejou uma conversa para avaliar as intenções de Fernanda, propondo uma aliança estratégica. "'Está vendo que o daqui está dando certo, bora jogar junto?'", explicou ao falar com suas aliadas.

Beatriz se mostrou receptiva à proposta e Davi continuou a esquematizar o plano. "Aí ela vem para cá, a gente chama todo mundo e fala assim: 'acabei de falar com ela se ela queria jogar com a gente porque o grupo de vocês está afundando'. Isso ia mostrar a pessoa que ela é na hora", acrescentou ele.