Isabelle conversa com Alane e Beatriz durante a festaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 28/03/2024 08:45

Rio - Isabelle abriu o jogo sobre seus sentimentos em relação a Matteus durante uma conversa com Beatriz e Alane, na festa da líder Giovanna, no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na madrugada desta quinta-feira. A manauara comentou que gosta do gaúcho após as sisters apontarem uma química entre eles.

"Tem coisas que não precisam ser faladas para serem percebidas. É uma química", disse Alane. Isabelle esclareceu que está tentando entender o que está rolando. "Mas vamos entender você, ele balança você? Dá uma disparadinha no coração? Dá um negócio?", perguntou Beatriz. Alane é mais direta. "Talvez para ti seja delicado responder aqui, sei lá, câmera e tudo mais, mas mexe contigo? Tu ficaria com ele?".

Isabelle,então, respondeu: "Se eu ficaria com ele? Não, gente, não sei. [...] Eu gosto de dançar com ele, de brincar com ele, respeito muito ele...Eu gosto dele. Gostei de conhecer ele como pessoa, ele é legal", declarou. Na sequência, a manauara comentou que tem mudado sua visão em relação ao brother. "De tanto vocês falarem isso, eu comecei a pensar: 'Cara, tem alguma coisa estranha'", assumiu. "Eu não acho que é nada que tu está fazendo, e nada do que ele está fazendo, mas é uma química que paira no ar. Eu vejo uma química", opinou Alane. "Eu também vejo", concordou a vendedora do Brás.