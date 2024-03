Giovanna se muda para o quarto gnomo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 28/03/2024 14:49

Rio - Após deixar o cômodo do líder, Giovanna decidiu não retornar para o quarto Fada, do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, nesta quinta-feira. A nutricionista optou por levar suas malas para no gnomo e comunicou sua decisão a Lucas Henrique, MC Bin Laden e Pitel, que estavam no banheiro.

"Fiz minha mudança, ninguém viu. Era exatamente o que eu queria, que ninguém visse", afirmou Giovanna. "É isso aí", reagiu Lucas. Logo depois, os participantes mudaram de assunto.

Os participantes que estão no quarto fada são: Davi, Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle, rivais de Giovanna no jogo. Além da nutricionista, Fernanda, Pitel, Lucas, MC Bin Laden estão no gnomo.